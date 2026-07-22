El homenaje a la Selección que preparan los clubes de todo el país

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, anunció este martes una serie de homenajes para la Selección en los estadios del país y en la Copa Sudamericana tras la finalización del Mundial 2026. La iniciativa busca reconocer el esfuerzo del plantel conducido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi.

Tapia hizo público el anuncio a través de su cuenta oficial en la red social X. Allí confirmó el pacto formal con la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para extender el tributo más allá de las fronteras nacionales.

En su mensaje, el dirigente agradeció a los directivos regionales por permitir esta acción en los torneos continentales. "Gracias, @CONMEBOL, @agdws y José Astigarraga por autorizar a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra Selección, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país", expresó el titular de la AFA.

La publicación en la plataforma digital incluyó una imagen institucional con Messi y Scaloni. El diseño gráfico presentó la consigna central de la iniciativa: "Un minuto de aplausos en todas las canchas del fútbol argentino".