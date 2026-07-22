Franco Colapinto es el cuarto piloto que más posiciones avanzó en una carrera de F1

El piloto argentino se encuentra en el cuarto puesto del top 5 con un total de cinco colocaciones ganadas en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, donde largó desde el puesto 19° y culminó noveno con sumatoria de puntos.

Por su parte, Isack Hadjar domina con 15 puestos y Gabriel Bortoleto lo completa con nueve, mientras que Max Verstappen y Fernando Alonso forman parte de la parte intermedia de la lista.

TOP 5:

Posiciones ganadas Piloto Gran Premio / País Progreso de carrera 15 Isack Hadjar 🇧🇪 Bélgica P21 a P6 14 Max Verstappen 🇦🇺 Australia P20 a P6 11 Fernando Alonso 🇲🇨 Mónaco P21 a P10 10 Franco Colapinto 🇬🇧 Gran Bretaña P19 a P9 9 Gabriel Bortoleto 🇺🇸 Estados Unidos P21 a P12

Información: Carburando