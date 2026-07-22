Franco Colapinto es el cuarto piloto que más posiciones avanzó en una carrera de F1

El homenaje a la Selección que preparan los clubes de todo el país
PrensaDeportesHace 21 horas
La iniciativa se extenderá más allá de las fronteras nacionales con los clubes argentinos que participan de los playoff de la Copa Sudamericana.
El piloto argentino se encuentra en el cuarto puesto del top 5 con un total de cinco colocaciones ganadas en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, donde largó desde el puesto 19° y culminó noveno con sumatoria de puntos.
Por su parte, Isack Hadjar domina con 15 puestos y Gabriel Bortoleto lo completa con nueve, mientras que Max Verstappen y Fernando Alonso forman parte de la parte intermedia de la lista.
|Posiciones ganadas
|Piloto
|Gran Premio / País
|Progreso de carrera
|15
|Isack Hadjar
|🇧🇪 Bélgica
|P21 a P6
|14
|Max Verstappen
|🇦🇺 Australia
|P20 a P6
|11
|Fernando Alonso
|🇲🇨 Mónaco
|P21 a P10
|10
|Franco Colapinto
|🇬🇧 Gran Bretaña
|P19 a P9
|9
|Gabriel Bortoleto
|🇺🇸 Estados Unidos
|P21 a P12
Información: Carburando