Franco Colapinto es el cuarto piloto que más posiciones avanzó en una carrera de F1

El piloto argentino se encuentra en el cuarto puesto del top 5 con un total de cinco colocaciones ganadas en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, donde largó desde el puesto 19° y culminó noveno con sumatoria de puntos.
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El piloto argentino se encuentra en el cuarto puesto del top 5 con un total de cinco colocaciones ganadas en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, donde largó desde el puesto 19° y culminó noveno con sumatoria de puntos.

Por su parte, Isack Hadjar domina con 15 puestos y Gabriel Bortoleto lo completa con nueve, mientras que Max Verstappen y Fernando Alonso forman parte de la parte intermedia de la lista.

TOP 5:

Posiciones ganadasPilotoGran Premio / PaísProgreso de carrera
15Isack Hadjar🇧🇪 BélgicaP21 a P6
14Max Verstappen🇦🇺 AustraliaP20 a P6
11Fernando Alonso🇲🇨 MónacoP21 a P10
10Franco Colapinto🇬🇧 Gran BretañaP19 a P9
9Gabriel Bortoleto🇺🇸 Estados UnidosP21 a P12

Información: Carburando

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