La bandera que desplegaron los jugadores de Tigre

Tigre goleó a Nacional de Montevideo por la ida del repechaje eliminatorio de la Copa Sudamericana. Jalil Elias, Ignacio Russo y Elías Cabrera pusieron los tantos en el Estadio Gran Parque Central, pero el Matador llamó la atención por un gesto extradeportivo al margen de su triunfo.

Luego del partido en Uruguay, los jugadores de Tigre mostraron una bandera similar a la desplegada por la Selección argentina tras el triunfo ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, con la leyenda: “Las Malvinas son argentinas”.

Al ritmo de “el que no salta es un inglés”, el equipo de Victoria y sus hinchas festejaron el triunfo en Montevideo que encaminó a octavos de la Sudamericana a los dirigidos por Diego Dabove. Como era de imaginarse, el video de la celebración no tardó en repercutir fuerte vía redes sociales.

Elias adelantó a Tigre apenas comenzado el partido, y Russo estiró la ventaja a segundos del entretiempo. Bruno Zuculini fue expulsado en Nacional y, en la agonía del encuentro, Cabrera selló la goleada matadora. El martes 28 de julio disputarán la vuelta en Victoria, por un lugar en la próxima ronda de la Copa Sudamericana.