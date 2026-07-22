Santa Cruz: Una pareja sobrevivió 40 horas atrapada en la nieve con -22ºC

Una pareja fue rescatada la madrugada del lunes tras permanecer 40 horas atrapada dentro de su camioneta por un fuerte temporal de nieve. El hecho ocurrió en las inmediaciones de Cerro Piedra, en la provincia de Santa Cruz, donde las temperaturas extremas bloquearon los caminos de acceso y aislaron a los viajeros.

El incidente comenzó cuando la acumulación de 40 centímetros de nieve y el viento le impidieron a José Bilbao y su pareja, Noelia, el paso por la ruta habitual. Bilbao, referente de la comunidad mapuche-tehuelche Copolque, tomó un camino alternativo, pero el vehículo quedó encajado en una mata de calafate.

"No teníamos alimento, solamente agua, porque salimos temprano y considerábamos que en el día ya íbamos a estar en el pueblo, pero no fue así. Nos salieron mal los cálculos", relató el hombre a Radio LU12 AM680 Río Gallegos.

Jorge, el hermano del conductor, siguió la situación desde el exterior y explicó la dureza del clima en la región patagónica. "En este momento tenemos dos grados bajo cero y una sensación térmica mucho más baja. Con ese frío, imagínate lo que fue estar casi dos días en el campo", señaló a la misma emisora. Durante la espera, los ocupantes administraron el combustible para encender el motor de forma intermitente y así mantener la calefacción.

Finalmente, Vialidad Provincial y el Ministerio de Seguridad coordinaron el traslado de una máquina topadora desde la localidad de Las Heras. El equipo avanzó durante cinco horas para recorrer cien kilómetros y abrir paso entre la nieve. Al operativo se sumaron efectivos de Gendarmería Nacional y otras dependencias estatales para garantizar el éxito de la misión.