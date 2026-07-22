Hallan los restos del “Especial de Pascua” de Pan Am

Setenta y cuatro años después de que el Pan Am Clipper Endeavor se hundiera y desapareciera en el océano frente a las costas de Puerto Rico, un equipo de investigadores localizó sus restos a casi 600 metros de profundidad y cinco millas de la costa norte del país, informaron The New York Times y CNN.

La AirSea Heritage Foundation, junto con Deep Sea Vision y el programa “Expedition Unknown” de Discovery Channel, confirmaron el hallazgo tras una extensa búsqueda submarina que puso fin a décadas de incertidumbre sobre uno de los accidentes aéreos más trágicos de la historia de Puerto Rico.

De acuerdo con AirSea Heritage Foundation, el 11 de abril de 1952, el vuelo 526A de Pan American Airways, apodado el “Especial de Pascua”, despegó del Aeropuerto de Isla Grande de San Juan, Puerto Rico, con 64 pasajeros y cinco tripulantes con destino a Nueva York.

Nueve minutos después del despegue, dos motores del lado derecho del avión Douglas DC-4 perdieron potencia de forma sucesiva. El piloto, John C. Burn, intentó regresar a San Juan, aunque la pérdida de altitud lo obligó a realizar un amerizaje de emergencia.

Todos los ocupantes sobrevivieron al impacto inicial. Sin embargo, la falta de un procedimiento de evacuación claro, la ausencia de instrucciones de seguridad previas al vuelo y la barrera idiomática generaron confusión.

Muchos pasajeros permanecieron en sus asientos e ignoraron las órdenes del capitán, mientras el avión se inundaba. El pánico se agravó por el fuerte oleaje y el temor a tiburones, indicó The New York Times. Así, el avión se hundió en menos de tres minutos.

La Guardia Costera y la Fuerza Aérea de Estados Unidos rescataron a 12 pasajeros y cinco tripulantes. Solo dos sobrevivientes siguen vivos en la actualidad.

El accidente, conocido en la isla como “La Tragedia del Viernes Santo”, marcó un antes y un después en la historia de la aviación civil. La Junta de Aeronáutica Civil, antecesora de la FAA, tuvo que implementar nuevas regulaciones: las sesiones informativas de seguridad previas al vuelo y las demostraciones de procedimientos de emergencia pasaron a ser obligatorias.