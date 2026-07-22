La NASA explicó cuál es la verdadera forma de la Tierra

Aunque habitualmente se representa a la Tierra como una esfera, la NASA explica que su forma real es el geoide, una superficie irregular definida como la superficie equipotencial del campo gravitatorio terrestre que mejor se ajusta al nivel medio global del mar. Esta representación refleja las variaciones en la densidad y la masa del planeta, lo que provoca que no tenga una forma perfectamente redonda.

Para estudiar esta superficie, la agencia espacial utiliza misiones satelitales como GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment). Los datos obtenidos por estos satélites permiten elaborar mapas de alta precisión sobre las variaciones del campo gravitatorio y analizar cómo influyen en el nivel del mar y en la distribución del agua sobre la Tierra.

Según la información difundida por la NASA, estas mediciones resultan fundamentales para comprender el comportamiento del planeta y mejorar distintos sistemas de observación y medición.

La Tierra no es una esfera perfecta debido a su rotación. Ese movimiento provoca que el planeta se encuentre achatado en los polos y ensanchado en el ecuador.

El geoide incorpora esas deformaciones y también contempla las variaciones del campo gravitatorio. Como consecuencia, las regiones que concentran una mayor masa ejercen una atracción gravitatoria ligeramente superior a otras zonas del planeta.

Esta representación permite describir con mayor precisión la forma de la Tierra que los modelos esféricos tradicionales y constituye una herramienta de referencia para diferentes disciplinas científicas.