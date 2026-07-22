La concentración comenzará a las 15 en la esquina de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña. Desde allí, los manifestantes se trasladarán hacia el Palacio Legislativo, en una movilización que se suma a las protestas que los jubilados vienen realizando desde hace años.
La CGT y las CTA marchan al Congreso junto a los jubilados
SociedadEl miércolesPrensa
Las centrales obreras, la UTEP y organizaciones sociales se movilizarán este miércoles para reclamar una mejora de los haberes previsionales y rechazar las políticas económicas del Gobierno.
La CGT, las dos CTA, la UTEP, organizaciones de jubilados y movimientos sociales volverán este miércoles a las calles para manifestarse contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. La protesta tendrá como escenario principal los alrededores del Congreso, donde confluirán los distintos sectores convocantes.
La jornada tendrá entre sus principales reclamos la defensa del sistema previsional, una recomposición de los haberes de los jubilados y el rechazo al ajuste aplicado por el Poder Ejecutivo. La convocatoria conjunta busca, además, mostrar una mayor coordinación entre las organizaciones sindicales y sociales.
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