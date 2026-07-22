La CGT y las CTA marchan al Congreso junto a los jubilados

La CGT, las dos CTA, la UTEP, organizaciones de jubilados y movimientos sociales volverán este miércoles a las calles para manifestarse contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. La protesta tendrá como escenario principal los alrededores del Congreso, donde confluirán los distintos sectores convocantes.

La concentración comenzará a las 15 en la esquina de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña. Desde allí, los manifestantes se trasladarán hacia el Palacio Legislativo, en una movilización que se suma a las protestas que los jubilados vienen realizando desde hace años.