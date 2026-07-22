Hubo 4 femicidios durante la final del Mundial 2026

Mientra la atención de Argentina estaba puesta en la final del Mundial 2026, ocurrieron 4 femicidios en un sólo día. Los asesinatos de las 4 mujeres fueron revelados y anallizado por el observatoria de género Ahora que sí nos ven, y encendió la alarma en la falta de respuestas efectivas ante las denuncias previas de la víctimas.

La violencia letal ocurrió en tan sólo 24 horas, en Córdoba, Rosario, Catamarca y Misiones, donde se revelaron los antecedentes de violencia, agresiones intrafamliares y las fallas en los mecanismos de protección.

Esta coincidencia temporal entre los 4 crímenes de mujeres a manos de hombres, en medio de un evento de gran atención pública, pone en foco que la mayoría de los casos de violencia de género son ejercidos en el hogar y por parejas o exparejas. Estos casos representan entre el 65% y el 70% de los femicidios que ocurren principalmente dentro de la vivienda de la víctima.

Las víctimas de femicidio en menos de 24 horas

Rocío Gómez (Córdoba): era madre de tres hijas, tenía 27 años, y fue asesinada en la localidad de Santa Naría de Punilla por su expareja, Máximo Ezequiel Baudraco , de 40 años, quien tenía una condena previa por violencia de género, dato que delata la falta de seguimiento judicial de los condenados.

era madre de tres hijas, tenía 27 años, y fue asesinada en la localidad de Santa Naría de Punilla por su expareja, , de 40 años, quien tenía una condena previa por violencia de género, dato que delata la falta de seguimiento judicial de los condenados. Lara Caraballo (Rosario, Santa Fe): tenía 20 años, y perdió la vida tras recibir un disparo de su pareja, identificado como Axel A. El sospechoso se entregó a la policía diciedo que el arma se disparó de forma "accidental".