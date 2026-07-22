La Justicia de EEUU condenó a la Argentina a pagar más de u$s390 millones por Aerolíneas Argentinas

La Cámara de Apelaciones de Washington falló en contra de la Argentina en el juicio que mantiene con el fondo buitre Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El tribunal confirmó la sentencia de primera instancia y estableció que el país deberá pagar más de u$s390 millones.

El litigio se remonta a 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner dispuso la expropiación de la aerolínea de bandera. Casi una década después, en 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) condenó al país a pagar unos u$s321 millones —más intereses y costas— por la expropiación de las participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur.