Gobernadores del Norte Grande se reúnen en Posadas

Durante los primeros días de agosto, la capital de Misiones será la sede de una nueva cumbre de gobernadores del Norte Grande, un encuentro que llega en un momento de máxima tensión fiscal para esta región que está integrada por diez provincias y de creciente complejidad política tanto a nivel regional como nacional.

La reunión en Posadas será la continuación de un intenso ciclo de encuentros que tuvo su último capítulo el 2 de junio pasado en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, los diez mandatarios del bloque, Hugo Passalacqua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca y presidente protémpore), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), se sentaron frente al ministro del Interior, Diego Santilli, hoy también jefe de Gabinete, para plantear una agenda cargada de reclamos.

En aquella cita en el CFI, Passalacqua -próximo anfitrión- le planteó a Santilli "reclamos estratégicos" de Misiones, como la urgencia de nuevos puentes con los países limítrofes, la extensión de la Hidrovía hasta esa provincia y la esperada llegada del gas natural. "Infraestructura clave para el desarrollo y para garantizar la rentabilidad de nuestra producción", definió el gobernador misionero.