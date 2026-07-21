Franco Colapinto no participará de la primera práctica del GP de Hungría

Se acerca el Gran Premio de Hungría y la escudería de Alpine ya anunció su planificación para la misma. El equipo informó esta tarde que el piloto argentino Franco Colapinto no participará de la primera sesión de entrenamientos libres en el país húngaro.

Su lugar será ocupado por Paul Aron, el piloto de reserva oriundo de Estonia, quién en ese entrenamiento hará su primera aparición en esta temporada de la F1. Sin embargo, esta decisión no es arbitraria, sino que responde a la obligación que poseen todos los equipos de sumar jóvenes pilotos en las prácticas oficiales.

Por su parte, Franco volverá a subirse a su auto para la segunda sesión de entrenamientos que se llevará az cabo el mismo viernes 24 de julio.



Luego de la carrera del domingo 26 de julio, la Fórmula 1 entrará en receso y retomará la actividad recién el 21 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort.