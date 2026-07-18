Franco Colapinto largará 11° el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

El argentino, que venía de tener una discreta actuación en la práctica libre 3, comenzó la clasificación con un decimotercer lugar en la Q1, donde registró un tiempo de 1:46,795.

Ya en la Q2, Colapinto no pudo mejorar mucho su tiempo, ya que giró en 1:43,692 y quedó muy lejos de los 10 primeros que avanzaron a la tanda clasificatoria final.

De todas maneras, se vio beneficiado por las penalizaciones de Hadjar y Norris, por lo que iniciará undécimo y con buenas posibilidades de sumar puntos.

En lo que respecta a las primeras posiciones, la pole position quedó en manos del italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), gracias a su registro de 1:44,361.

Es por esto que el italiano, que busca consagrarse como el campeón más joven en la historia de la categoría, intentará reencontrarse con la victoria luego de tres fechas y varios problemas en su monoplaza que lo hicieron perder muchos puntos.

En la segunda posición quedó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que terminó a 317 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron el británico George Russell (Mercedes), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

La carrera del GP de Bélgica está programada para este domingo a las 10 de la mañana.