River fue sorprendido y perdió por 3-1 con Aldosivi en la Copa Argentina

En un partido disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, y con un incendio forestal próximo que pudo ser contenido durante el entretiempo, el conjunto marplatense ganó con tantos del delantero Tomás Fernández, en 11 del primer tiempo y 10 del segundo, y el atacante Nicolás Cordero en 29 de la primera etapa.

El tanto del descuento riverplatense llegó a los 41 minutos de la segunda parte, con un remate lejano del volante Lautaro Pereyra que se desvió por el delantero Rafael Santos Borré.

Con un triunfo que quedará guardado entre los más memorables de su historia, el conjunto que dirige Israel Damonte clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón defensor, con fecha, horario y estadio a confirmar.

Aldosivi abrió el marcador a los 11 minutos, en el primer acercamiento del partido, cuando el delantero Tomás Fernández se pudo quedar con una pelota suelta dentro del área y sacar un remate potente a media altura, para el 1-0.

Diez minutos más tarde River tuvo su única, aunque tenue, llegada al área rival, con un centro que habilitó el cabezazo del mediocampista Fausto Vera, el cual salió muy desviado por el palo derecho del arquero Ignacio Chicco, que no tuvo trabajo en toda la primera parte.

El segundo gol de la noche llegó a los 29 minutos, con una aparición por izquierda del extremo Matías Godoy, que pudo quedarse con una pelota suelta y filtrar para la trepada del lateral Federico Laurelli, cuyo centro atrás fue empujado al gol por Nicolás Cordero.

En una noche inolvidable del equipo marplatense, el mediocampista Martín García tuvo libertad para avanzar por derecha a los 10 minutos, luego de un buen pase en cortada, y sacó un derechazo cruzado, que Beltrán pudo despejar. El rebote fue rematado de primera por Laurelli, para que Tomás González ponga la cabeza y, con un leve desvió en su cabeza, marque el 3-0.

River no tuvo llegadas claras hasta los 19 minutos de la segunda parte, con un disparo incomodó y con la punta del pie del delantero Facundo Colidio, que salió débil y se fue cerca del segundo palo.

En 33 minutos, un remate desde afuera del área del defensor Lucas Martínez Quarta tuvo un desvió que lo hizo ganar altura, generando una gran tapada sin dar rebote de Chicco.

Dos minutos después, un centro bombeado al segundo palo habilitó el cabezazo del delantero Rafael Santos Borré, que salió ancho y desviado por el primer palo.

El equipo que conduce Eduardo Coudet pudo descontar en 41 minutos del complemento, con un remate lejano del volante Lautaro Pereyra que tuvo un desvió en el cuerpo de Borré y se metió por el poste izquierdo de Chicco.

El propio Pereyra volvió a sacudir de afuera del área en tiempo cumplido, con un disparo que se hubiera metido por el segundo palo de no ser por la aparición de Cordero, que estaba protegiendo el poste y despejó de cabeza, sobre la línea.