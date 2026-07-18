La posible formación de la Selección argentina para la final del Mundial

La Selección argentina se enfrentará este domingo con España en la gran final del Mundial 2026 y el director técnico Lionel Scaloni mantiene algunas incógnitas en el que sería el posible 11 titular. La escaloneta buscará convertirse en la tercera selección en ganar dos Copas del Mundo consecutivas.
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En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien está teniendo un muy discreto Mundial y viene de recibir goles en los últimos cinco partidos.

En lo que respecta a la defensa, en el lateral izquierdo estará Nicolás Tagliafico, que viene de tener una actuación impresionante contra Inglaterra, mientras que la zaga central estará conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. La primera incógnita aparece en el lateral derecho, ya que aún no está definido si el titular será Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, ambos de muy bajo nivel.

Otra de las incertidumbres está en la mitad de la cancha. Si bien es un hecho la presencia de Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, resta definir si el cuarto jugador en este sector de la cancha será Rodrigo de Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone.

Finalmente, en la delantera estarán Lionel Messi y Julián Álvarez. 

De esta manera, Scaloni repetiría el 4-4-2 con el que juega desde los 16avos de final, potenciando la contención en la mitad de la cancha y confiando en la magia de Messi y el sacrificio de Álvarez para generar peligro en la delantera.

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a España: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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