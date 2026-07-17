Amplio operativo de seguridad para el partido River - Aldosivi

Más de 900 efectivos de Unidades Especiales y de áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1, 10 y 11 participarán del servicio preventivo.

El operativo comenzó ayer con la cobertura de la venta de entradas y continuará con el arribo de los planteles, los simpatizantes y el desarrollo del encuentro.

Se implementarán controles en rutas nacionales y provinciales, aeropuerto, hoteles, accesos y alrededores del estadio, además de patrullajes preventivos y fiscalizaciones para resguardar el normal desarrollo del evento.