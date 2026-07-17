Amplio operativo de seguridad para el partido River - Aldosivi

El encuentro deportivo se disputará hoy a las 21:45 en el estadio Padre Ernesto Martearena. Las puertas se habilitarán a las 18:30 y más de 900 policías integrarán el amplio dispositivo preventivo diagramado para el evento.
LocalesHace 7 horasPrensaPrensa
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Más de 900 efectivos de Unidades Especiales y de áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1, 10 y 11 participarán del servicio preventivo.

El operativo comenzó ayer con la cobertura de la venta de entradas y continuará con el arribo de los planteles, los simpatizantes y el desarrollo del encuentro.

Se implementarán controles en rutas nacionales y provinciales, aeropuerto, hoteles, accesos y alrededores del estadio, además de patrullajes preventivos y fiscalizaciones para resguardar el normal desarrollo del evento.

Se brindará acompañamiento a los simpatizantes que arriben a la provincia y se fiscalizarán los colectivos en los ingresos a la ciudad de Salta.

Las puertas del estadio se habilitarán a las 18:30, por lo que se recomienda a los simpatizantes asistir con antelación para agilizar los controles de ingreso y evitar demoras.

El amplio despliegue policial tiene como objetivo garantizar el normal desarrollo del espectáculo deportivo, mediante un trabajo preventivo y coordinado que resguarde la seguridad de jugadores, simpatizantes y de toda la comunidad antes, durante y después del encuentro.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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