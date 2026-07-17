Alerta naranja por viento Zonda para Capital y el Valle de Lerma

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este viernes el nivel de alerta por viento Zonda para gran parte del centro de la provincia de Salta, elevándolo de amarillo a naranja debido a la intensidad prevista del fenómeno.

La advertencia estará vigente durante 12 horas, hasta las 18, y comprende los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

Según el organismo, el área será afectada por viento Zonda intenso, con velocidades sostenidas de entre 45 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

El fenómeno puede provocar una importante reducción de la visibilidad debido al polvo en suspensión, además de un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, factores que incrementan el riesgo de incendios y complican la circulación.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, conducir con extrema precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas.

