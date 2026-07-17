Intenso trabajo del 911 en la coordinación de la respuesta ante múltiples focos ígneos

Desde el área de Demanda Ciudadana, los operadores recepcionaron las alertas de la comunidad, realizaron la evaluación inicial de cada incidente y coordinaron el despacho de los recursos correspondientes, manteniendo un monitoreo permanente de la evolución de los hechos junto a las agencias intervinientes.

El Sistema de Emergencias 9-1-1 recuerda a la comunidad la importancia de utilizar la línea de manera responsable y brindar información clara y precisa sobre la ubicación y características del hecho, ya que estos datos son determinantes para una respuesta rápida y eficaz.

Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1 y evitar acciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.