Intervinieron en 8 incidentes causados por el viento

Personal municipal intervino en 8 incidentes provocados por el fuerte viento de ayer, en la ciudad, precisamente en zona sur. El rápido accionar de la Subsecretaría de Protección Ciudadana permitió contener y brindar respuesta a los ciudadanos en forma ágil y efectiva.

Por su parte, el área de Desarrollo Social trabajó intensamente para asistir al personal de los distintos organismos que combatían el fuego en el aeropuerto y también realizó patrullajes preventivos.

Dentro de los incidentes, el más importante fue una voladura de chapas en una vivienda en San Luis, en la que se brindó asistencia desde desarrollo social. No hubo heridos.

El resto fueron caída de ramas y postes inclinados, en diferentes zonas de la ciudad, en donde también se prestó rápida atención.

Ante estas situaciones, la Municipalidad recomienda:

– Evitar encender fuego en pastizales o microbasurales

– Asegurar objetos que puedan ser despedidos

– Evitar permanecer debajo de árboles, postes, balcones, muros, paredes y medianeras

– Retirar de balcones y terrazas objetos que puedan caerse

Cabe destacar que la Subsecretaría de Protección Ciudadana de la Municipalidad cuenta con una guardia de 24 horas, por lo que el equipo municipal de emergencias (105), se encuentra preparado para brindar atención en cualquier horario.