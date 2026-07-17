La FIFA entregará un anillo a cada uno de los campeones del Mundial 2026

El domingo 19 de julio, a las 16.00, se jugará la final del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y España en el estadio MetLife de Nueva Jersey. El encuentro que determinará al campeón tendrá varios condimentos en la previa y en las últimas horas se dio a conocer el premio especial que otorgará la FIFA a los ganadores del último partido.

La entidad que maneja el fútbol a nivel global informó que entregará por primera vez anillos de campeón a los ganadores de la Copa del Mundo 2026. De acuerdo con los detalles que brindó el sitio oficial, serán piezas personalizadas que se sumarán al trofeo y a las medallas de oro, en una tradición tomada del deporte estadounidense. Esto ocurre habitualmente en las ceremonias de premiación de las ligas de básquet (NBA), fútbol americano (NFL), béisbol (MLB) y hockey sobre hielo (NHL).

Una de las particularidades del lujoso premio que se entregará tras la final del domingo entre Argentina y España es que se fabricarán solo 2026 unidades numeradas. De ese total, 30 quedarán en manos del equipo campeón y las 1996 restantes se pondrán a la venta para aficionados de todo el mundo como producto con licencia oficial.

Cada anillo mostrará en una cara el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y en la otra se personalizará con la identidad del equipo campeón. Además, según la publicación oficial, se incluirá un certificado de autenticidad. Tras la final, el capitán y el seleccionador recibirán piezas provisionales, y luego se entregarán los 30 anillos hechos a medida a sus destinatarios.

Además de la entrega de las medallas, la copa y el anillo de campeón, la final entre Argentina y España tendrá otros datos históricos. Por ejemplo, nunca antes los campeones vigentes de las máximas competiciones de Conmebol (Copa América) y UEFA (Eurocopa) se enfrentarán por la Copa del Mundo. Cabe recordar que estas selecciones tienen pendiente la Finalissima, que se iba a jugar en Qatar y se canceló por la guerra en Medio Oriente.