Boca le ganó 2-0 a Sarmiento y enfrentará a Vélez en octavos de Copa Argentina

El Xeneize se impuso 2-0 con goles de Alan Velasco y Leonel Flores y ahora enfrentará a Vélez por un lugar en los cuartos de final.
DeportesHace 12 horasPrensaPrensa
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Mientras el Mundial 2026 transita sus últimos días, el fútbol argentino volvió a la actividad. La Copa Argentina reanudó su calendario con el triunfo de Boca por 2-0 ante Sarmiento de Junín en los 16avos de final, un resultado que le permitió meterse en los octavos.

En el estreno oficial de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del Xeneize, el conjunto de la Ribera se impuso en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's, en Rosario, y selló su clasificación a los octavos de final, donde se medirá con Vélez. La fecha y el horario del encuentro serán confirmados por la organización.

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