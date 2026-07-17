La FIFA confirmó al árbitro de la final entre Argentina y España

La FIFA confirmó este jueves quién será el árbitro de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, que se disputará el próximo domingo en el New York New Jersey Stadium. El elegido fue el esloveno Slavko Vincic, quien ya tiene un antecedente con la Albiceleste en una Copa del Mundo.

El nombre de Vincic no es desconocido para la Selección argentina, ya que tiene un antecedente mundialista con la Albiceleste. El árbitro esloveno dirigió el estreno del equipo de Lionel Scaloni en Qatar 2022, una jornada que terminó con derrota 2-1 frente a Arabia Saudita y que quedó como el único traspié del campeón del mundo en ese torneo.