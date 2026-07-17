Javier Milei participará del acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA

El presidente Javier Milei participará del acto que se realizará este viernes para conmemorar a las 85 personas asesinadas en el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994 y estará presente cuando suene la sirena de las 09:53, la hora en que explotó la bomba en Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.

Bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria", el acto comenzará este viernes a la hora exacta en la que fue perpetrado el ataque, como todos los años. En esta oportunidad el evento se adelantó un día porque el 18 de julio, la fecha del aniversario, coincide con el Shabat, día de descanso sagrado para el judaísmo.

Para este aniversario se inauguró Pasteur 9.52, un mural del artista visual Lucas Lasnier (conocido como Parbo) que forma parte del edificio reconstruido en el solar de Pasteur 633. La obra recrea la fachada de la histórica sede de AMIA tal como se encontraba un minuto antes de la explosión.