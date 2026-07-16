Milei habló de la bandera que mostraron los jugadores de la Selección

Milei dijo que el reclamo por Malvinas “es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos” y que es “perfectamente válido y lícito que los jugadores se quieran expresar y lo hagan"

Aunque el mandatario aclaró, en declaraciones a Radio El Observador: “Eso me parece que tampoco tiene que inducir a hacer malas interpretaciones. Es un partido de fútbol, así lo entendieron el director técnico, los veteranos. Efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar, y lo vamos a hacer en el plano diplomático, con inteligencia en el accionar".

El Presidente destacó además: “Tuvimos avances enormes en la temática en el último tiempo, con (el exCanciller) Gerardo Werthein y con (su sucesor) Pablo Quirno, con los acercamientos a Estados Unidos. Eso permitió que la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar con nosotros, eso está en otro carril, hay que manejarlo inteligentemente".