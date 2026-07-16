Javier Milei dijo que no viajará a la final del Mundial

Previo a la esperada final del Mundial entre la Argentina y España, el presidente Javier Milei aclaró que no viajará al país norteamericano para presenciar la definición del campeonato: “De ninguna manera, voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día, es una cábala”.

Además se refirió a la bandera que desplegaron los jugadores luego de la victoria ante Inglaterra, con el mensaje: “Las Malvinas son argentinas”. Milei dijo: “Lo de los jugadores es entendible, les gana la emoción, lo hacen, y eso probablemente los lleve a que se discuta una sanción económica”.

El Presidente aclaró que “las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia", que “en el peor de los casos la Argentina sufrirá una sanción económica de US$30 mil" de parte de la FIFA y que “no tendría que tener más consecuencias que eso”.