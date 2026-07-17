Acto central y desfile institucional por el día del Servicio Penitenciario de Salta
La Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia invita a toda la comunidad salteña a participar del gran cierre de la agenda de actividades que se viene desarrollando en la capital provincial.
La ceremonia principal tendrá lugar, mañana, a las 10:30, en la Avenida Hipólito Yrigoyen N° 841, donde se congregará el personal penitenciario en actividad y retirado, acompañados por autoridades provinciales, directivos de la fuerza, familiares y delegaciones especiales para rendir honores a los hombres y mujeres que integran las filas de la institución de seguridad. Las actividades conmemorativas, religiosas y de desfile institucional también se replicarán y tendrán lugar en los municipios de Metán, Tartagal y Orán, donde el organismo cuenta con dependencias operativas y un fuerte lazo comunitario.
Como parte fundamental del encuentro, se desplegará el tradicional desfile institucional sobre la avenida, una demostración pública de la disciplina, el compromiso y la formación de los cuadros penitenciarios. Participarán miembros de la Plana Mayor, personal de las Unidades Carcelarias N° 1, 4, 6 y 7, la Alcaidía General N° 1, la Unidad de Arresto Domiciliario, representantes de los Núcleos Educativos que funcionan en Contexto de Encierro, y los retirados de la fuerza, quienes mantienen intacto su vínculo con la historia de la institución.
La jornada oficial dará continuidad a la agenda conmemorativa, que inició durante la semana con la de la exitosa exposición y venta de productos artesanales elaborados en los talleres de Labor Terapia de la Dirección Industrial, la cual sirvió para visibilizar y poner en valor las herramientas de reinserción social que se brindan a las personas privadas de la libertad. Asimismo, la festividad patronal tuvo su momento de profunda fe y devoción comunitaria este jueves por la mañana, con la tradicional procesión de la imagen de la Virgen del Carmen que unió diferentes estaciones operativas del organismo y concluyó con la solemne celebración de la Santa Misa en la Catedral Basílica de Salta.
El acto de mañana viernes se erige como el espacio de máxima distinción institucional para reafirmar los valores de servicio, el esfuerzo diario y la vocación de custodia y reinserción que caracterizan la labor de los agentes. En un clima de encuentro y reconocimiento mutuo, la provincia de Salta acompañará el paso firme del personal penitenciario, consolidando lazos de integración con la sociedad salteña y renovando una vez más la protección espiritual de su Santa Patrona.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación