Acto central y desfile institucional por el día del Servicio Penitenciario de Salta

La Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia invita a toda la comunidad salteña a participar del gran cierre de la agenda de actividades que se viene desarrollando en la capital provincial.

La ceremonia principal tendrá lugar, mañana, a las 10:30, en la Avenida Hipólito Yrigoyen N° 841, donde se congregará el personal penitenciario en actividad y retirado, acompañados por autoridades provinciales, directivos de la fuerza, familiares y delegaciones especiales para rendir honores a los hombres y mujeres que integran las filas de la institución de seguridad. Las actividades conmemorativas, religiosas y de desfile institucional también se replicarán y tendrán lugar en los municipios de Metán, Tartagal y Orán, donde el organismo cuenta con dependencias operativas y un fuerte lazo comunitario.

Como parte fundamental del encuentro, se desplegará el tradicional desfile institucional sobre la avenida, una demostración pública de la disciplina, el compromiso y la formación de los cuadros penitenciarios. Participarán miembros de la Plana Mayor, personal de las Unidades Carcelarias N° 1, 4, 6 y 7, la Alcaidía General N° 1, la Unidad de Arresto Domiciliario, representantes de los Núcleos Educativos que funcionan en Contexto de Encierro, y los retirados de la fuerza, quienes mantienen intacto su vínculo con la historia de la institución.

La jornada oficial dará continuidad a la agenda conmemorativa, que inició durante la semana con la de la exitosa exposición y venta de productos artesanales elaborados en los talleres de Labor Terapia de la Dirección Industrial, la cual sirvió para visibilizar y poner en valor las herramientas de reinserción social que se brindan a las personas privadas de la libertad. Asimismo, la festividad patronal tuvo su momento de profunda fe y devoción comunitaria este jueves por la mañana, con la tradicional procesión de la imagen de la Virgen del Carmen que unió diferentes estaciones operativas del organismo y concluyó con la solemne celebración de la Santa Misa en la Catedral Basílica de Salta.