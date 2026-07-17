River recibió la ovación del público salteño que enloqueció con su llegada a Salta

River ya está en Salta para enfrentar mañana a Aldosivi por la Copa Argentina en el estadio Martearena, desde las 21.45. El equipo fue recibido por sus fanáticos en el hotel donde se aloja.

El entrenador Eduardo “Chacho" Coudet, junto al campeón mundial “Huevo" Acuña, fueron los más ovacionados por los hinchas que alentaron y les pidieron selfies y autógrafos.

Los jugadores se acercaron a las vallas y recibieron el cariño del público salteño que comenzó a vivir la fiesta del Millonario desde muy temprano.