River recibió la ovación del público salteño que enloqueció con su llegada a Salta
River ya está en Salta para enfrentar mañana a Aldosivi por la Copa Argentina en el estadio Martearena, desde las 21.45. El equipo fue recibido por sus fanáticos en el hotel donde se aloja.
El entrenador Eduardo “Chacho" Coudet, junto al campeón mundial “Huevo" Acuña, fueron los más ovacionados por los hinchas que alentaron y les pidieron selfies y autógrafos.
Los jugadores se acercaron a las vallas y recibieron el cariño del público salteño que comenzó a vivir la fiesta del Millonario desde muy temprano.
El ídolo y actual director deportivo de River, Enzo Francescoli, acompañó al plantel y saludó a los simpatizantes. La vuelta del goleador Lucas Beltrán y del colombiano Santos Borre hicieron delirar a los hinchas que cantaron al ritmo del tambor y de los redoblantes.
Niños de varias escuelas de River en Salta esperaron a sus ídolos y mostraron su alegría al sacarse fotos.
River espera el duelo copero de mañana frente a Aldosivi de Mar del Plata con un colmado estadio Martearena que se vestirá de rojo y blanco en su totalidad.
Remanente de entradas
Mañana, de 10 a 16, se venderá el remanente de entradas en las boleterías norte del estadio Martearena.