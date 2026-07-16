El embajador de Arabia Saudita visitó el Hospital Materno Infantil

El HPMI recibió la visita oficial del embajador del Reino de Arabia Saudita en la República Argentina, Hatem Ghormulla G. Alghamdi, en el marco de una recorrida institucional destinada a conocer la capacidad asistencial, la infraestructura y el desarrollo tecnológico del establecimiento.
LocalesHace 4 horasprensaprensa

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La visita formó parte de las gestiones que impulsa el Gobierno de la Provincia para acceder a financiamiento internacional destinado a fortalecer el sistema público de salud, con el objetivo de continuar incorporando equipamiento de última generación y potenciar el parque tecnológico hospitalario.

Durante el recorrido se presentaron las principales áreas de alta complejidad del hospital, entre ellas la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, donde la comitiva pudo conocer el trabajo que diariamente realizan los equipos de salud, la organización de los servicios y la capacidad de respuesta de la institución para la atención de pacientes críticos.

Asimismo, se expusieron los principales indicadores asistenciales del Materno Infantil, la cantidad de consultas y prestaciones que se realizan anualmente y el rol estratégico que cumple el hospital como centro de referencia para la atención materno-infantil y pediátrica de alta complejidad en el norte argentino.

La recorrida permitió poner en valor el crecimiento sostenido del Hospital Público Materno Infantil, las inversiones realizadas en infraestructura y equipamiento, y el compromiso de sus equipos de salud, además de mostrar el potencial de la institución para continuar avanzando en proyectos de modernización tecnológica mediante futuras instancias de cooperación e inversión internacional.

La comitiva, integrada por el ministro de Salud Pública, Dr. Federico Mangione; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; el representante de Relaciones Internacionales, Julio San Millán; el embajador del Reino de Arabia Saudita en la Argentina, Hatem Ghormulla G. Alghamdi; y el primer secretario de la delegación diplomática, Ibrahim Abdelaziz M. Addkhayel, fue recibida por el gerente general del Hospital Público Materno Infantil, Dr. Esteban Rusinek, junto a todo el cuerpo directivo de la institución.

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