El embajador de Arabia Saudita visitó el Hospital Materno Infantil

La visita formó parte de las gestiones que impulsa el Gobierno de la Provincia para acceder a financiamiento internacional destinado a fortalecer el sistema público de salud, con el objetivo de continuar incorporando equipamiento de última generación y potenciar el parque tecnológico hospitalario.

Durante el recorrido se presentaron las principales áreas de alta complejidad del hospital, entre ellas la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, donde la comitiva pudo conocer el trabajo que diariamente realizan los equipos de salud, la organización de los servicios y la capacidad de respuesta de la institución para la atención de pacientes críticos.

Asimismo, se expusieron los principales indicadores asistenciales del Materno Infantil, la cantidad de consultas y prestaciones que se realizan anualmente y el rol estratégico que cumple el hospital como centro de referencia para la atención materno-infantil y pediátrica de alta complejidad en el norte argentino.

La recorrida permitió poner en valor el crecimiento sostenido del Hospital Público Materno Infantil, las inversiones realizadas en infraestructura y equipamiento, y el compromiso de sus equipos de salud, además de mostrar el potencial de la institución para continuar avanzando en proyectos de modernización tecnológica mediante futuras instancias de cooperación e inversión internacional.

La comitiva, integrada por el ministro de Salud Pública, Dr. Federico Mangione; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; el representante de Relaciones Internacionales, Julio San Millán; el embajador del Reino de Arabia Saudita en la Argentina, Hatem Ghormulla G. Alghamdi; y el primer secretario de la delegación diplomática, Ibrahim Abdelaziz M. Addkhayel, fue recibida por el gerente general del Hospital Público Materno Infantil, Dr. Esteban Rusinek, junto a todo el cuerpo directivo de la institución.