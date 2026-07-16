Salta ofrece una amplia agenda recreativa para las vacaciones de julio

La Municipalidad de Salta continúa con la programación especial de vacaciones de invierno con una variada agenda de actividades culturales y recreativas, libres y gratuitas, pensadas para que vecinos y turistas disfruten en distintos puntos de la ciudad.

La secretaria de Turismo, Deportes y Cultura, Agustina Agolio, destacó que desde la gestión se busca garantizar el acceso a la cultura y acercar las actividades a todos los barrios. «Pensamos en que las familias tengan opciones gratuitas para disfrutar durante las vacaciones y por eso llevamos las propuestas tanto al centro como a los distintos CIC y espacios municipales», señaló.

Por su parte, el coordinador de la Agencia Cultura Activa, Gonzalo Corral, explicó que la agenda incluye cine, muestras artísticas, teatro, música y diferentes iniciativas para toda la familia. Además, recordó que las propuestas al aire libre estarán sujetas a las condiciones climáticas.

El cronograma previsto para este fin de semana es el siguiente:

Viernes 17 de julio

16 hs: Tarde de Cine Infantil en la Casa del Bicentenario

16 hs: Tarde de Cine Infantil en la Casona de Castañares

17 a 19 hs: Muestra de Talleres Artísticos Municipales en el Anfiteatro Cuchi Leguizamón

Sábado 18 de julio

10 a 21 hs: Concurso del Mate en el Paseo Ameghino

11 a 13 hs: Inauguración de la muestra «Al calor de las comparsas» en el Museo de la Ciudad

11 hs: Obra de teatro «Pasión y Muerte de Gauchito Gil» en la Casa del Bicentenario

Domingo 19 de julio

11 hs: «Vivace en los Barrios», ciclo de conciertos en vivo, en la Parroquia Santa Lucía del barrio Santa Lucía

Desde el municipio invitaron a la comunidad a consultar la agenda completa en las redes sociales de la Agencia Cultura Activa y de la Municipalidad de Salta, donde se publican todas las actividades, horarios y espacios disponibles durante las vacaciones de invierno.