El Hospital Materno Infantil logró renovar espacios gracias a la Fundación de Boca Juniors

Las gestiones conjuntas comenzaron en febrero, cuando representantes de Fundación Boca visitaron el hospital junto a la peña local de la institución para donar juguetes a los niños internados. En ese encuentro se conoció la necesidad del espacio y se acordó avanzar con su renovación.

Los trabajos incluyeron un mural realizado por la artista plástica Claudia Domínguez, que buscó darle calidez a un ambiente hasta entonces frío. Además, Fundación Boca entregó equipamiento para la sala —heladera, microondas, horno eléctrico, televisor y lavarropas— junto con sillas de ruedas, estas últimas también destinadas a otras áreas del hospital, como fisioterapia.

«Este espacio hace más llevadera la estadía de los papás durante la internación en el área crítica», destacó el Dr. Eduardo Calvo, Director Médico del Hospital Público Materno Infantil.