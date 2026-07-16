Rodrigo De Paul compartió una foto con Lionel Messi

El "motorcito" compartió una imagen junto al capitán de la Selección horas después del triunfo por 2-1 en la semifinal.
SociedadHace 12 horasPrensaPrensa
WhatsApp Image 2026-07-16 at 09.55.13

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una nueva imagen para la historia. Horas después del histórico triunfo por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal, Rodrigo De Paul publicó una foto junto Lionel Messi en la cama, ambos con cara de recién levantados, pero con una sonrisa de oreja a oreja que reflejó la felicidad por el resultado.

La imagen fue compartida por De Paul en una historia de Instagram "Buen día", fueron las palabras simples pero contundentes que eligió el exracing. Poco después, Messi reposteó la publicación en su propia cuenta, un gesto que rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos.

La postal llegó después de una noche inolvidable para la Albiceleste, que dio vuelta el partido ante Inglaterra y se metió una vez más en la final de una Copa del Mundo.

Te puede interesar
trexbueno-RkyggGUmApFAxeOG0XjahzL-1200x840_diario_abc

Subastaron a “Gus”, uno de los Tiranosaurios rex más grandes del mundo

prensa
SociedadHace 1 día
La casa de subastas neoyorquina Sotheby's celebró la compra más cara jamás registrada por un Tiranosaurio rex. Se trata del fósil de “Gus”, uno de los esqueletos de más grandes y completos jamás encontrados de esa especie. En tan solo diez minutos, el martes un comprador anónimo adquirió el dinosaurio y rompió el récord mundial.
Boletín de noticias