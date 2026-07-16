Un hombre murió en una sucursal bancaria tras atragantarse con un chipá

El trágico episodio ocurrió el martes pasado, cerca de las 10, en la ciudad de Posadas. La víctima esperaba realizar un trámite y se descompensó pese a que le despejaron la vía traqueal.
SociedadHace 15 horasPrensaPrensa
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Un hombre de 62 años murió en una sucursal bancaria de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, después de atragantarse con un chipá mientras esperaba ser atendido para realizar un trámite.

Empleados y personal de seguridad lograron desobstruirle las vías respiratorias, pero el hombre perdió el conocimiento y los médicos no consiguieron reanimarlo.

El episodio ocurrió cerca de las 10 de la mañana del martes pasado en una entidad ubicada en la esquina de Belgrano y Buenos Aires, en el microcentro de la capital misionera. Una llamada al Centro Integral de Operaciones 911 alertó sobre una persona descompensada en el interior del establecimiento.

La víctima, identificada como Domingo Celestino Silva, había ido al lugar para retirar una tarjeta de débito y había llegado poco después de las nueve. Antes de entrar compró un chipá y comenzó a comerlo mientras aguardaba su turno.

Mientras aguardaba ser atendido, el hombre sufrió una obstrucción accidental en la tráquea cuando ingería el panificado. Los pedidos de auxilio alertaron al personal de seguridad del Banco Macro y a agentes policiales que acudieron para asistirlo.

Cuando la Policía llegó a la sucursal, una agente de seguridad privada informó que la obstrucción ya había sido removida mediante maniobras de Heimlich practicadas por empleados del banco. Pero, para ese momento, la víctima ya no reaccionaba.

Minutos después llegó una ambulancia y el equipo médico inició maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los profesionales trabajaron durante varios minutos en el lugar, pero finalmente confirmaron la muerte.

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