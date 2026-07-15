Subastaron a “Gus”, uno de los Tiranosaurios rex más grandes del mundo

"Gus" se vendió por un valor de 50,1 millones de dólares, la mayor cifra ofrecida por un dinosaurio hasta la fecha. El T-Rex ya era el especímen mejor valuado antes de que empezara la puja, con un valor inicial fijado en entre 20 y 30 millones de dólares.

El ejemplar tiene una antigüedad de 67 millones de años, ya que vivió durante el período Cretácico Tardío. Sus restos fueron hallados durante excavaciones realizadas en terrenos privados del condado de Harding, en Dakota del Sur, Estados Unidos, durante las temporadas 2021, 2022 y 2023.

Por su tamaño general y el grado de desarrollo óseo, se pudo determinar que el esqueleto de Gus perteneció a un individuo adulto muy grande y robusto. Está montado en una postura depredadora sobre una estructura de acero hecha a medida.

Tiene una longitud corporal de aproximadamente 11,6 metros y una altura de 3,8 metros. Su cráneo mide 137 centímetros, y el fémur 128,9 centímetros.

"Gus" es un espécimen único con la increíble cantidad de 183 elementos óseos fósiles, además de 30 de las 32 costillas abdominales, las cuales son raramente encontradas. El esqueleto está aproximadamente un 63 % completo según el recuento de huesos, los cuales representan entre el 75 % y el 80 % de la masa ósea del animal, según información de Sotheby's.

Además, el cráneo de "Gus" se encuentran excepcionalmente bien conservado, con aproximadamente el 82% de los huesos representados, incluyendo las seis denticiones.