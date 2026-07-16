El Gobierno va por la reforma de la ley de Tierras y de Manejo del Fuego

Desde las 12 horas de este jueves, el Senado tendrá su última sesión antes del receso invernal, con el eje principal en la media sanción de la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", una de las prioridades en las que el oficialismo insiste desde su presentación, en abril de este año.

La expectativa del Gobierno es contar con apoyo de la UCR, el PRO y sus aliados provinciales para aprobar la propuesta que reforma la ley de Tierras, del Manejo de Fuego y los regímenes de desalojos y expropiaciones. Las gobernaciones tendrán la potestad de autorizar ventas de tierras de manera ilimitada a extranjeros.

El temario también incluye la discusión de 30 pliegos judiciales (con los que el Ministerio de Justicia superaría las cien designaciones), seis diplomáticos y la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina el 9 de julio de cada año. En ese marco, la capital tucumana será dispuesta por ley como la sede principal de los actos conmemorativos por el Día de la Independencia.