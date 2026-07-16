Nueva modalidad de atención en el IPS

Con el objetivo de optimizar la atención a los afiliados y brindar un servicio más ágil y ordenado, el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), a través de la Junta de Admisión, informa que a partir del lunes 20 de julio se pondrá en marcha una nueva modalidad de atención destinada exclusivamente a la gestión de reintegros por prestaciones de discapacidad.

En este marco, los trámites de reintegros serán atendidos de lunes a jueves, de 14:30 a 17:00 horas, en un espacio especialmente destinado a este tipo de gestiones, lo que permitirá reducir los tiempos de espera y mejorar la organización del servicio.

Asimismo, se recuerda que los trámites que requieran intervención o consulta de Auditoría deberán realizarse únicamente en el turno mañana, ya que seguirán el circuito habitual de evaluación.

Para realizar la gestión de reintegros, los afiliados deberán presentar la documentación completa y debidamente ordenada, a fin de agilizar el proceso administrativo:

Nota dirigida al presidente del Instituto Provincial de Salud de Salta, Dr. Martín Baccaro

Factura correspondiente a la prestación realizada.

Planilla de asistencia con las firmas correspondientes.

Copia de la cobertura otorgada y/o copia del expediente en trámite.

Desde el IPS se solicita a los afiliados concurrir con toda la documentación requerida para evitar demoras y facilitar una atención más eficiente.

Es importante destacar que el horario vespertino estará destinado exclusivamente a la recepción y gestión de trámites de reintegros por discapacidad, por lo que cualquier otra consulta deberá canalizarse a través de los sectores correspondientes.

Con esta medida, el Instituto Provincial de Salud continúa implementando acciones orientadas a mejorar la calidad de atención y brindar respuestas más rápidas y eficientes a sus afiliados, especialmente en un área tan sensible como la discapacidad.