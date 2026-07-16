River en Salta: Protocolo de entradas para personas con discapacidad

Las interesadas deberán asistir mañana de manera presencial a las boleterías del estadio Martearena, de 8.30 a 11. El viernes 17, los Millonarios se enfrentarán a Aldosivi de Mar del Plata por Copa Argentina.
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El Gobierno de Salta, a través de la Agencia Provincial Salta Deportes, dio a conocer el protocolo que deberán cumplir las personas con discapacidad que este viernes deseen asistir al partido que jugarán River Plate y Aldosivi de Mar del Plata por la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Martearena, a partir de las 21.45.

Los interesados deberán concurrir hoy de forma presencial a retirar las entradas que se encuentran disponibles según el cupo del 2% establecido en la Ley Nacional N 7787.

Podrán realizar el trámite de 8.30 a 11, en las boleterías norte de acceso a plateas del estadio Martearena (situada en calle Fernández Molina s/n): la entrega será por orden de llegada y hasta completar el cupo de entradas disponibles.

De acuerdo a lo informado, los interesados deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad y fotocopia de DNI. Los acompañantes también deberán presentar fotocopia del DNI.

Cabe destacar que el día del partido deberán ingresar con el DNI en mano junto a la entrada correspondiente.
 

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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