Pago Semestral 2026 con importantes descuentos

La iniciativa comprende el período julio - diciembre. El beneficio estará vigente hasta el 25 de agosto e incluye descuentos y facilidades de pago (de hasta 6 cuotas sin interés) para los contribuyentes que deseen regularizar sus tributos.
LocalesHace 13 horasPrensaPrensa
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La Municipalidad de Salta informa que ya se encuentra habilitado el Pago Semestral 2026, una propuesta que permitirá a los contribuyentes acceder a un 50% de descuento en el mes de diciembre y abonar los tributos correspondientes al período julio-diciembre en 6 cuotas sin interés.

El director general de Rentas, Víctor Alemandi, explicó que el beneficio estará disponible hasta el 25 de agosto y alcanza al Impuesto a la Radicación de Automotores, Impuesto Inmobiliario, Tasa General de Inmuebles, Tasa de Protección de Personas y Bienes y Tasa de Protección Ambiental.

Los vecinos podrán realizar el pago de manera online, a través del Botón de Pago, o en forma presencial con tarjetas habilitadas en Banco Hipotecario y Credicoop. Además, quienes impriman sus boletas podrán abonarlas en distintos centros de cobro como Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express, Banco Santiago del Estero y cajas del Banco Macro.

Para quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial o necesiten asesoramiento, podrán acercarse al Centro Cívico Municipal (Av. Paraguay 1240), a la Subsecretaría de Ingresos Públicos (25 de Mayo 846), al Centro Integrador Comunitario de Unión o a la Ddelegación municipal de San Luis.

«Es una excelente oportunidad porque combina un importante beneficio económico con la posibilidad de financiar el pago en seis cuotas sin ningún tipo de interés, brindando distintas alternativas para que los vecinos puedan cumplir con sus obligaciones tributarias», destacó Alemandi.

La Municipalidad de Salta informa que ya se encuentra habilitado el Pago Semestral 2026, una propuesta que permitirá a los contribuyentes acceder a un 50% de descuento en el mes de diciembre y abonar los tributos correspondientes al período julio-diciembre en 6 cuotas sin interés.

El director general de Rentas, Víctor Alemandi, explicó que el beneficio estará disponible hasta el 25 de agosto y alcanza al Impuesto a la Radicación de Automotores, Impuesto Inmobiliario, Tasa General de Inmuebles, Tasa de Protección de Personas y Bienes y Tasa de Protección Ambiental.

Los vecinos podrán realizar el pago de manera online, a través del Botón de Pago, o en forma presencial con tarjetas habilitadas en Banco Hipotecario y Credicoop. Además, quienes impriman sus boletas podrán abonarlas en distintos centros de cobro como Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express, Banco Santiago del Estero y cajas del Banco Macro.

Para quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial o necesiten asesoramiento, podrán acercarse al Centro Cívico Municipal (Av. Paraguay 1240), a la Subsecretaría de Ingresos Públicos (25 de Mayo 846), al Centro Integrador Comunitario de Unión o a la Ddelegación municipal de San Luis.

«Es una excelente oportunidad porque combina un importante beneficio económico con la posibilidad de financiar el pago en seis cuotas sin ningún tipo de interés, brindando distintas alternativas para que los vecinos puedan cumplir con sus obligaciones tributarias», destacó Alemandi.

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Alerta amarilla por vientos intensos en la Puna de Cafayate y San Carlos

Prensa
LocalesHace 14 horas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para la Puna de Cafayate y San Carlos por vientos del sector oeste de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. El fenómeno se extenderá hasta la medianoche y podría ocasionar reducción de la visibilidad por el levantamiento de polvo.
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