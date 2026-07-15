Se abre una nueva convocatoria para cubrir puestos de enfermería en el sector minero

A través de la Red de Empleos, el municipio actúa como nexo para conectar a profesionales de la salud con una importante empresa productora de metales de litio que busca personal para su planta.
 
LocalesHace 13 horasPrensaPrensa
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Con el objetivo de fortalecer la inserción laboral y facilitar la vinculación entre el sector privado y los profesionales locales, la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Salta abrió una nueva búsqueda laboral destinada a enfermeros y enfermeras.

En esta oportunidad, una importante empresa productora de metales de litio requiere incorporar personal para brindar atención sanitaria en sus instalaciones. Los seleccionados serán responsables de brindar atención de enfermería, actuar ante emergencias, administrar medicación, realizar el seguimiento de pacientes, gestionar registros clínicos y participar en campañas de prevención de salud y seguridad.

Requisitos:

  • Título de Enfermero/a Profesional o Licenciado/a en Enfermería.
  • Matrícula profesional vigente.
  • Experiencia mínima de 2 años en minería, industria, petróleo o campamentos.
  • Disponibilidad para trabajar bajo régimen de roster (14×14).
  • Se valorará contar con certificación en RCP y Primeros Auxilios.

Aquellos profesionales que cumplan con el perfil solicitado y deseen postularse deberán ingresar a la web: https://oficinadeempleo.municipalidadsalta.gob.ar/empleos/

Es importante recordar que el servicio de la Red de Empleo municipal garantiza un proceso integral de selección de candidatos. Este acompañamiento incluye asistencia sin costo, confidencialidad, compromiso en cada etapa del proceso, acompañamiento técnico, coordinación en la búsqueda y una base de datos diversa de perfiles preparados para el mercado laboral actual.

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