Desde noviembre de 2023 se perdieron casi 330.000 puestos de trabajo asalariados

El empleo asalariado registrado cayó 0,1% mensual y 1,4% interanual en abril. Frente a noviembre de 2023, último mes antes del cambio de gobierno, el retroceso fue de 3,2%, lo que implica que desde ese entonces 329.667 trabajadores de este segmento perdieron su puesto. El punto de mayor preocupación es que más empresas esperan seguir reduciendo sus plantillas.

Así surge del último informe de la Secretaría de Trabajo en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La variación negativa del mes fue impulsada por el empleo asalariado privado (-0,2%), que encadenó 11 meses consecutivos a la baja.

De esta manera, la totalidad del trabajo registrado del sector privado, que además de los asalariados incluye a monotributistas y autónomos, se contrajo 0,3%. “Con este resultado se encadenan dos meses consecutivos a la baja, lo que frenó el proceso de mejora paulatina que se había verificado entre los últimos meses de 2025 y el arranque de 2026. Esta reducción mensual afectó de manera generalizada a casi todas las categorías ocupacionales del ámbito privado, incluyendo tanto al empleo en relación de dependencia como a los trabajadores autónomos y a los encuadrados en el régimen de monotributo”, remarcó uno de los informes oficiales.