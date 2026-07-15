Expulsaron del país a 5 ciudadanos chinos que ingresaron de manera ilegal

Cinco ciudadanos de nacionalidad china fueron expulsados del país tras detectarse que ingresaron de manera irregular. Los detectaron durante un procedimiento de rutina realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina en la provincia de Misiones.

Según comunicó oficialmente el gobierno nacional, todo ocurrió ayer sobre la Ruta Nacional Nº 12, cuando el personal de la fuerza de seguridad interceptó un ómnibus de larga distancia y constató la falta de documentación legal de los ciudadanos asiáticos, quienes posteriormente fueron entregados a las autoridades brasileñas.

El operativo fue ejecutado por integrantes del Grupo Seguridad Vial “Urugua-í”, bajo la órbita del Escuadrón 13 “Iguazú”. Los efectivos se encontraban apostados a la altura del kilómetro 1.606 de la ruta y detuvieron el micro que se dirigía hacia la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Durante la inspección de pasajeros, se identificó a los cinco ciudadanos de origen asiático a bordo.