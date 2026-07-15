Alerta amarilla por vientos intensos en la Puna de Cafayate y San Carlos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para la Puna de Cafayate y San Carlos por vientos del sector oeste de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. El fenómeno se extenderá hasta la medianoche y podría ocasionar reducción de la visibilidad por el levantamiento de polvo.
LocalesHace 14 horasPrensaPrensa
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para la Puna de Cafayate y la Puna de San Carlos, con vigencia durante las próximas 12 horas, hasta las 00.

Según el organismo, el área será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrán alcanzar los 100 km/h.

Estas condiciones podrían generar reducción de la visibilidad debido al levantamiento de polvo, además de provocar inconvenientes en la circulación y en las actividades al aire libre.

Ante este escenario, se recomienda a la población asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar desplazamientos innecesarios durante el período de mayor intensidad del fenómeno y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de los organismos de Protección Civil.
 

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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