La Selección se juega el pase a la final frente a Inglaterra
La Selección argentina enfrenta este miércoles a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. El partido se disputará desde las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y definirá al rival de España en la gran final del próximo domingo. El equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 frente a uno de los seleccionados más poderosos del torneo.
Argentina llega invicta a las semifinales luego de finalizar primera en el Grupo J tras vencer a Argelia, Austria y Jordania. En la fase eliminatoria superó a Cabo vede en dieciseisavos de final, derrotó a Egipto en octavos y eliminó a Suiza en cuartos para meterse entre los cuatro mejores del certamen.
Inglaterra, por su parte, avanzó como líder de su grupo tras ganarle a Panamá, Croacia y empatar con Ghana. Luego eliminaron a Congo en dieciseisavos, a México en octavos y a Noruega en cuartos de final para volver a instalarse en una semifinal mundialista.