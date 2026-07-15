La Selección se juega el pase a la final frente a Inglaterra

La Selección argentina enfrenta este miércoles a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. El partido se disputará desde las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y definirá al rival de España en la gran final del próximo domingo. El equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 frente a uno de los seleccionados más poderosos del torneo.