No dejarán ingresar banderas sobre Malvinas en la semifinal
La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra trasciende ampliamente lo futbolístico. La histórica rivalidad entre ambos países, atravesada por la Guerra de Malvinas, llevó a la FIFA y a las autoridades estadounidenses a desplegar un operativo de seguridad especial para el encuentro que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Una de las principales medidas será la prohibición del ingreso de banderas con leyendas vinculadas a la Guerra de Malvinas o con mensajes considerados provocativos hacia la parcialidad rival. El objetivo es evitar incidentes dentro y fuera del estadio en un partido catalogado como de alto riesgo.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, explicó que el operativo fue definido en una reunión realizada el lunes entre las autoridades de ambos países, la FIFA y los organizadores del certamen.
"Habrá un refuerzo policial integrado por agentes del estado de Georgia y personal de seguridad privada. En total serán 1.600 efectivos", señaló en declaraciones a La Red.
Además, precisó que se establecieron ingresos diferenciados para ambas parcialidades: los simpatizantes argentinos accederán por la puerta número 4, mientras que los ingleses lo harán por la número 3. Sin embargo, aclaró que, como las entradas fueron adquiridas con anticipación y por distintos canales, dentro del estadio ambas hinchadas estarán mezcladas.
Las restricciones también alcanzan a botellas, objetos contundentes y cualquier elemento que pueda representar un riesgo para la seguridad del espectáculo.
Monteoliva confirmó además que ya hubo sanciones para algunos simpatizantes argentinos durante el Mundial. Según indicó, 13 personas fueron identificadas por intentar eludir los controles o ingresar con entradas falsas, por lo que recibieron la prohibición de asistir a los estadios tanto durante la Copa del Mundo como en Argentina.
La funcionaria agregó que el Gobierno argentino entregó a las autoridades de Estados Unidos el registro de personas alcanzadas por el derecho de admisión.
"Son 33.000 hinchas que figuran en ese registro", detalló.