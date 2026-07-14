La FIFA confirmó quién será el árbitro para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La FIFA designó este lunes a un árbitro estadounidense para dirigir el trascendental partido de semifinales del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, compromiso que se disputará este miércoles en el Atlanta Stadium.

El juez principal de este crucial cotejo será Ismail Elfath. Junto a él, sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins completarán la terna arbitral en los roles de jueces de línea.

Por su parte, la terna contará con la asistencia de los italianos Maurizio Mariani como cuarto árbitro y Daniele Bindoni en la función de juez de reserva. Esta designación representa la segunda experiencia mundialista de Elfath tras su participación en Qatar 2022.

Elfath nació el 3 de marzo de 1982 en Casablanca, Marruecos, pero emigró a los Estados Unidos a los 18 años, país donde obtuvo la nacionalidad en el año 2000. Es árbitro internacional de la FIFA desde 2016 y cuenta con trayectoria en Juegos Olímpicos, Copa América y el Mundial de Clubes.