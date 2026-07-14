Se realizará un taller de Payateatralidad en Salta Capital

La Formación consiste en el abordaje del Payaso Teatral, desde el enfoque del maestro francés Jackes Lecoq, y su adaptación al medio hospitalario. Por lo cual, además de herramientas teatrales, se adquirirán conocimientos infectológicos, biomédicos y psicológicos básicos.

En ésta Formación, el Payaestudiante también ahondará en su propio proceso creativo para la elaboración del vestuario, con el que luego se desempeñará como Paramédico en los lugares donde la actividad se lleva adelante.

Inicio:

Sábado 18 de Julio.

*Día y Horario de Cursado:

Sábados De 15 a 17 hs.

Duración:

Dos meses.

Lugar: España 943. 3er piso. (Swiss Medical).

Inversión:

En ésta oportunidad, y gracias a la donación del Instituto de Salta Seguros de Vida, la Formación será gratuita.

CUPOS LIMITADOS.

Formadoras:

Yamila Dada.

Lic. en Psicomotricidad.

Master en Terapias Holísticas.

Actriz.

Mirta Elías.

Lic. en Psicopedagogía.

Arteterapeuta.

Psicodramatista.

Terapeuta Holística.

Actriz.

Vicepresidente Nacional de Payamédicos Asociación Civil.