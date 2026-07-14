Se lanzó una convocatoria de adopción por tres hermanas

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos mantiene abierta la convocatoria destinada a personas y familias de todo el país interesadas en brindar un hogar a tres hermanas, garantizando la continuidad del vínculo fraterno que las une y ofreciéndoles un entorno de cuidado, contención y afecto.



La mayor, de 9 años, cursa cuarto grado. Presenta un desarrollo intelectual acorde a su edad y posee una personalidad reservada, por lo que necesita un ámbito familiar que le brinde seguridad, acompañamiento y el cariño necesario para favorecer su crecimiento.



La segunda hermana tiene 6 años y asiste a segundo grado. Es una niña afable, curiosa y con un marcado interés por las actividades escolares. Disfruta aprender y descubrir nuevos conocimientos.



La más pequeña, de 5 años, concurre al nivel inicial. Se caracteriza por ser alegre, sociable y con una importante iniciativa para comunicarse. Aunque actualmente atraviesa un desafío en el desarrollo de su lenguaje oral, recibe acompañamiento fonoaudiológico y, con el apoyo de una familia que la contenga, podrá fortalecer significativamente sus capacidades comunicativas.

Quienes deseen obtener más información o postularse pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos al teléfono (0387) 4258026, de lunes a viernes de 8 a 13, o mediante WhatsApp al 387 440-9797. También pueden realizar consultas por correo electrónico a [email protected] .



Las personas interesadas deberán completar la ficha de inscripción disponible en el link de abajo y remitirla como documento adjunto al correo electrónico del Registro. En el caso de postulantes que residan fuera de la provincia de Salta, las evaluaciones de idoneidad se coordinarán con el organismo competente de la jurisdicción correspondiente.