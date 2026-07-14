La Junta Calificadora ya no cargará los postítulos

En el Boletín Oficial de la provincia se publicó una nueva resolución por la cual la Dirección de Control y Acreditación de Títulos del Ministerio de Educación será el único responsable de la carga de postítulos que otorgan puntaje docente.

Este Sistema Único de Gestión de Postítulos, interconectará a la Dirección de Control y Acreditación de Títulos con la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, además permitirá que los postítulos registrados y certificados se incorporen automáticamente al sistema que usa la Junta, así se eliminará la duplicación de cargas garantizando que la valoración de antecedentes se realice sobre información validada.

La Junta Calificadora ve el dato ya validado por la Dirección de Control y asigna el puntaje que corresponda.