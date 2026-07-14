Caso $LIBRA: La Justicia congeló billeteras cripto y ordenó identificar a sus titulares

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó congelar decenas de billeteras virtuales presuntamente vinculadas a la maniobra investigada con la cripto $LIBRA y dispuso que los principales exchanges internacionales entreguen toda la información disponible para identificar a sus titulares.

La decisión fue adoptada a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien se apoyó en un extenso informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, que reconstruyó el recorrido de los activos digitales desde las denominadas “Team Libra Wallets” hasta distintas plataformas de intercambio de criptomonedas.

Para el magistrado, existen elementos suficientes para avanzar con una medida cautelar porque se encuentran acreditados tanto “la verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora”, requisitos necesarios para evitar que los fondos desaparezcan antes de que concluya la investigación.

En la resolución, el juez sostiene que las medidas patrimoniales buscan “garantizar la futura ejecución de los derechos” y asegurar un eventual decomiso de bienes vinculados al delito, evitando que se consolide “el producto o provecho obtenido de manera ilícita”.