El mensaje de Victoria Villarruel contra Inglaterra

La Vicepresidenta habló a contramano del técnico Lionel Scaloni. Lejos de tomar el pasaje a la final solo como un partido de fútbol, metió de lleno la cuestión de la guerra de 1982 en las Islas Malvinas en el juego de semifinales.
PolíticaHace 15 horasPrensaPrensa
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"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!.

La Vicepresidenta puso el tema de la guerra de Malvinas por delante del partido de fútbol que jugarán la Argentina e Inglaterra. Eligió optar por una clara confrontación de tipo político e ideológico.

Calificó de piratas usurpadores a los ingleses y declaró abiertamente que no quiere ser "políticamente correcta o pecho frío".

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