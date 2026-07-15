La Vicepresidenta puso el tema de la guerra de Malvinas por delante del partido de fútbol que jugarán la Argentina e Inglaterra. Eligió optar por una clara confrontación de tipo político e ideológico.
El mensaje de Victoria Villarruel contra Inglaterra
PolíticaHace 15 horasPrensa
La Vicepresidenta habló a contramano del técnico Lionel Scaloni. Lejos de tomar el pasaje a la final solo como un partido de fútbol, metió de lleno la cuestión de la guerra de 1982 en las Islas Malvinas en el juego de semifinales.
"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!.
Calificó de piratas usurpadores a los ingleses y declaró abiertamente que no quiere ser "políticamente correcta o pecho frío".
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Los impulsores de la iniciativa argumentaron que el partido es un acontecimiento único y que se necesita la “hinchada” de todos los argentinos.