El mensaje de Victoria Villarruel contra Inglaterra

"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!.

La Vicepresidenta puso el tema de la guerra de Malvinas por delante del partido de fútbol que jugarán la Argentina e Inglaterra. Eligió optar por una clara confrontación de tipo político e ideológico.