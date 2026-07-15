Milei sigue la semifinal desde Olivos, el Gobierno pone en pausa la agenda

El partido entre la Selección argentina e Inglaterra alterará este miércoles el ritmo de Casa Rosada. Sin actividades oficiales en la agenda presidencial, Javier Milei y Karina Milei seguirán la semifinal del Mundial desde la Quinta de Olivos, tal como hicieron con los encuentros anteriores del seleccionado. El Gobierno optó por no montar una puesta en escena alrededor del evento deportivo y concentrará su actividad institucional recién a partir del jueves.

La decisión responde a una estrategia que el oficialismo sostiene desde el inicio del torneo. A diferencia de otros gobiernos que aprovecharon los éxitos deportivos para mostrarse junto a la Selección o capitalizar el clima de celebración, el Presidente eligió mantener un perfil bajo. La agenda oficial quedó despejada para el miércoles y no habrá anuncios ni actos que compitan con un partido que monopolizará la atención pública.

En Balcarce 50 admiten que un cruce entre Argentina e Inglaterra tiene una carga simbólica que excede lo futbolístico. Sin embargo, también entienden que el contexto obliga a administrar con cuidado los gestos. El vínculo que Milei construyó con Reino Unido y algunas de sus definiciones sobre Margaret Thatcher volvieron a instalar el debate sobre cuál debía ser la postura oficial frente a un encuentro atravesado por la historia y la cuestión Malvinas.

"El presidente Milei está tratando de recuperar las Malvinas todos los días", aseguró el martes el vocero Adrián Ravier, y agregó que el canciller Pablo Quirno se pronunciará próximamente sobre la cuestión. En paralelo, el Gobierno reforzará el operativo de seguridad en la Embajada del Reino Unido, con unos 300 efectivos de la Policía Federal Argentina, vallados perimetrales, custodia especial y un esquema de monitoreo reforzado en la zona de Recoleta.

Puertas adentro del Gobierno convivieron en las últimas horas dos miradas. Un sector consideró conveniente acompañar el entusiasmo que genera la Selección y reforzar el clima de unidad nacional. Otro entendió que lo más conveniente era evitar cualquier sobreactuación y dejar que el protagonismo quedara exclusivamente en el equipo de Lionel Scaloni. La segunda posición terminó imponiéndose.