Grido suspende el chocolate suizo hasta el próximo partido

En plena fiebre por el Mundial, Grido Helados se sumó a la ola de humor futbolero con una publicación que no tardó en viralizarse. A través de sus redes sociales, la marca anunció —con tono irónico— que el sabor “chocolate suizo” no estará disponible “hasta el próximo partido”.

La pieza, difundida en Instagram, muestra un helado tachado con una cruz roja y una frase contundente: “No vendemos chocolate suizo. Acá solo chocolate argentino”. El mensaje, claramente vinculado al contexto deportivo, apela a la clásica rivalidad simbólica que se genera durante las competencias internacionales, en este caso con una mirada distendida y apelando al humor.

Lejos de tratarse de una decisión comercial real, la campaña forma parte de una estrategia de marketing oportuno, que busca conectar con el ánimo de los hinchas argentinos en días de alta intensidad futbolera. Este tipo de acciones, conocidas como “real time marketing”, suelen generar gran repercusión en redes al alinearse con eventos masivos como un Mundial.